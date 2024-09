Bolsas da Europa fecham em alta à espera de corte agressivo pelo Fed

As bolsas da Europa encerraram a sessão desta terça-feira, 17, com ganhos, com o aumento do apetite por risco diante da expectativa por corte de juro de 0,5 ponto porcentual pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) na quarta-feira. Investidores deixaram de lado, inclusive, preocupações com a economia da Alemanha, após dado do instituto ZEW.

Em Londres, o FTSE 100 subiu 0,38%, aos 8.309,86 pontos. O CAC 40, de Paris, subiu 0,51%, encerrando em 7.487,42 pontos. O DAX, referência em Frankfurt, teve ganhos de 0,52%, a 18.730,69 pontos. As cotações são preliminares.

A expectativa de que Fed comece seu ciclo de afrouxamento monetário com corte de 0,5 ponto porcentual volta a embalar ativos de risco e impulsionou os mercados acionários europeus, mesmo diante de dúvidas em relação à economia regional. Na Alemanha, o índice ZEW de expectativas econômicas caiu a 3,6 em setembro, bem abaixo das projeções de analistas consultados pela FactSet. No entanto, o impacto nos ativos foi limitado.