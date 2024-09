Para BCE, condições de financiamento para empresas e famílias permanecem restritivas

O economista-chefe do Banco Central Europeu (BCE), Philip Lane, informou que as condições de financiamento para empresas e famílias permanecem restritivas porque os aumentos anteriores feitos pelo BCE da taxa de política continuam a funcionar na cadeia de transmissão na zona do euro. Em discurso feito nesta segunda-feira, 16, no encontro de economistas-chefes de bancos de investimentos europeus, o dirigente também disse que "o crescimento do crédito continua lento em meio à fraca demanda".

Em relação à inflação, Lane disse que é esperada que a inflação geral flutue nos próximos meses. "Em particular, espera-se que a inflação geral seja baixa em setembro antes de subir novamente na última parte deste ano", explicou.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O dirigente informou que reduzir a restrição monetária será apropriado se os dados recebidos estiverem alinhados com a projeção de base. "Ao mesmo tempo, devemos manter a opcionalidade sobre a velocidade do ajuste", mencionou.