Ibovespa inicia semana em alta de 0,18%, aos 135,1 mil pontos

Destaque nesta segunda-feira, Petrobras mostrou alinhamento à alta do petróleo na sessão, tanto na ON (+0,99%) como na PN (+1,39%).

O giro voltou a ficar fraco nesta abertura de semana, a R$ 15,8 bilhões, tendo convergido para R$ 20 bilhões no fechamento da anterior. No mês, o Ibovespa cai 0,65% e, no ano, sobe 0,70%. Entre a mínima e a máxima do dia, o índice foi dos 134.869,97 aos 135.715,10 pontos.

O enfraquecimento global do dólar, em meio à expectativa de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) iniciará na quarta-feira, 18, o ciclo de afrouxamento monetário dos Estados Unidos, impulsionou nesta segunda os preços da commodity, embora permaneça a incerteza com relação ao grau do ajuste desta semana nos juros do Fed: se virá um corte de 0,25 ou 0,50 ponto porcentual.

Por sua vez, refletindo ajuste negativo do minério de ferro na Ásia - em nível já depreciado, abaixo de US$ 100 por tonelada -, o setor metálico em geral cedeu terreno na B3 nesta abertura de semana, com destaque para Gerdau (PN -1,70%). Vale ON, a ação de maior peso individual no Ibovespa, fechou sem variação, estável, após operar no negativo durante a sessão.

Entre os grandes bancos, o dia também foi majoritariamente negativo, à exceção de Banco do Brasil (ON +0,53%). Na ponta ganhadora do Ibovespa, Azul (+10,91%), CSN Mineração (+6,93%), Santos Brasil (+3,94%) e Lojas Renner (+2,22%). No lado oposto, Embraer (-5,30%), Petz (-4,21%), Brava (-3,81%) e Suzano (-2,34%).