EUA informam que 12% da produção de petróleo do Golfo do México está interrompida por furacão

O Escritório de Segurança e Fiscalização Ambiental dos Estados Unidos (BSEE, na sigla em inglês) informou nesta segunda-feira, 12, que, por conta da passagem do furacão Francine, 24 das 371 plataformas de produção situadas no Golfo do México seguem evacuadas.

Com isso, projetou que 12,18% da produção de petróleo do local esteja interrompida, além de 16,02% da produção de gás natural.