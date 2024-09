Chance de Fed abrir ciclo de alívio em juros com corte de 50 pb se aproxima de 60%, diz CME

Na manhã desta segunda-feira, 16, a ferramenta mostrava 59% de chance de os juros passarem do nível atual (de 5,25% a 5,50%) para o intervalo entre 4,75% e 5,00% esta semana, comparado com 41% de probabilidade de haver uma redução de 25 pontos-base. Na última sexta-feira, as duas hipóteses apareciam empatadas em 50%.

O mercado amplia a precificação majoritária de que o Federal Reserve (Fed) abrirá o ciclo de relaxamento monetário com um corte de 50 pontos-base nos juros na quarta-feira, 18, conforme indica a plataforma do CME Group que monitora o comportamento da curva futura.

Na semana passada, dados de inflação haviam consolidado a aposta de que o Fed optaria por um corte mais tímido de 25 pontos-base. No entanto, reportagens do The Wall Street Journal e do Financial Times sugeriram que ainda há dúvidas no Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) e, dessa forma, embaralharam o quadro traçado pela curva futura.