Bolsas de NY fecham sem direção única, com rotação de portfólio antes de decisão do Fed

As bolsas de Nova York fecharam sem direção única nesta segunda-feira, 16, com Dow Jones em alta e Nasdaq em baixa, conforme investidores rotacionam para papéis mais sensíveis aos juros antes da decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,55%, aos 41.622,08 pontos. O S&P 500 subiu 0,13%, encerrando em 5.633,09 pontos e o Nasdaq cedeu 0,52%, aos 17.592,13 pontos.

Com o crescimento das apostas de que o Fed pode iniciar seu ciclo de afrouxamento monetário com corte de 0,5 ponto porcentual, investidores rotacionaram para papéis ligados à atividade econômica nesta segunda-feira. Ademais, as altas da última semana foram lideradas pelas 'big techs', o que fez investidores buscarem uma recalibragem de suas carteiras nesta segunda-feira.