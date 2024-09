Bolsas da Europa operam com viés negativo no começo de semana que prevê decisões de Fed e BoE

São Paulo, 16/09/2024 - As bolsas da Europa oscilam com viés negativo nas primeiras horas de uma semana que será marcada por decisões de juros nos Estados Unidos e no Reino Unido. A agenda relativamente esvaziada no exterior mantém investidores hesitantes em firmar direcionamentos mais convictos.

Dados de inflação haviam consolidado a expectativa de que o Federal Reserve (Fed) abriria o ciclo de relaxamento monetário com um corte de 25 pontos-base nos juros na quarta-feira. No entanto, reportagens do The Wall Street Journal e do Financial Times pintaram um quadro de indecisão no Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) e embaralharam as apostas do mercado.

Nesta manhã, a curva futura precificava cerca de 60% de chance de o Fed optar por uma redução de meio ponto porcentual na taxa básica, conforme monitoramento do CME Group. Mas analistas ainda enxergam um cenário incomum de incertezas na véspera do primeiro dia da reunião da autoridade monetária.

O Societe Generale ainda espera um primeiro passo mais comedido no processo de afrouxamento, mas reconhece o risco de que o mercado "force a mão" do Fed por um alívio agressivo. Amanhã, as leituras de agosto de produção industrial e vendas no varejo dos EUA podem fornecer pistas nesse sentido, de acordo com a análise.