Bolsas da Europa fecham sem direção única com Londres estável; BP sobe com desinvestimento

As bolsas da Europa fecharam sem direção única nesta segunda-feira, 16, em meio às expectativas para decisões de juros nos Estados Unidos e no Reino Unido. Em Londres, o FTSE 100 fechou com alta de 0,06%, aos 8.278,44 pontos. O CAC 40, de Paris, caiu 0,21%, encerrando em 7.449,44 pontos. O DAX, referência em Frankfurt, teve perda de 0,38%, a 18.628,74 pontos.

Em Madri, o Ibex 35, de Madri, subiu 0,35%, aos 11.581,40 pontos. O FTSE MIB, de Milão, fechou estável, a 33.569,98 pontos. O PSI 20, de Lisboa, subiu 0,70%, a 6.790,66 pontos. As cotações são preliminares.

Em relação à decisão nos EUA do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), a curva futura precificava cerca de 61% de chance de o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) optar por uma redução de meio ponto porcentual na taxa básica na quarta-feira, 18, conforme a ferramenta FedWatch, após uma guinada abrupta das expectativas.