Midea mira captação de US$ 4 bilhões na maior listagem de Hong Kong do ano

A gigante chinesa de eletrodomésticos Midea Group fixou o preço de sua oferta pública inicial no topo da faixa pretendida para levantar cerca de US$ 4 bilhões, no que deverá ser a maior listagem na Bolsa de Hong Kong este ano.

A empresa vai levantar US$ 3,98 bilhões depois de fixar o preço de sua oferta em 54,80 dólares de Hong Kong, o equivalente a US$ 7,02, de acordo com um documento ao qual o The Wall Street Journal teve acesso.

O preço no topo da faixa indicativa sugere que a demanda pelas ações tem sido encorajadora, dizem os analistas.