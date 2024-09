Queda na indústria de SP interrompe sequência de três meses de altas, aponta IBGE

A queda de 1,8% na produção da indústria de São Paulo, em julho ante junho, exerceu a maior influência negativa para o recuo de 1,4% na indústria nacional no período. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A retração da produção paulista interrompeu três meses consecutivos de taxas positivas, período em que tinha acumulado um avanço de 4,1%.

"A queda de 1,8%, acima da média nacional, acabou eliminando parte do crescimento acumulado no período. A indústria farmacêutica influenciou negativamente o resultado da produção paulista. Com esse resultado, a indústria local ainda se encontra 2,2% acima do patamar pré-pandemia", ressaltou Bernardo Almeida, técnico responsável pela pesquisa do IBGE, em nota oficial.