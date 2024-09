Novos empréstimos aumentaram em agosto na China, mas ficaram abaixo do esperado

Os novos empréstimos em yuans emitidos pelos bancos chineses aumentaram em agosto em comparação com julho, mas ainda ficaram aquém das expectativas do mercado, uma vez que a segunda maior economia do mundo continuou a enfrentar desafios decorrentes do enfraquecimento da demanda interna.

Os credores chineses concederam 900 bilhões de yuans (US$ 126,86 bilhões) em novos empréstimos em agosto, acima dos 260 bilhões de yuans em julho, de acordo com cálculos do The Wall Street Journal com base em dados do Banco Central da China divulgados nesta sexta-feira.

Os economistas consultados pelo Wall Street Journal esperavam que os novos empréstimos atingissem 1 trilhão de yuans no mês passado.