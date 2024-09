Juros: aposta em corte maior de juro nos EUA eleva apetite a risco e taxas caem

O mercado de juros se beneficiou da melhora do humor global, com taxas percorrendo toda sessão em baixa. O aumento das apostas de que o Federal Reserve vai abrir o ciclo de distensão monetária com uma redução mais expressiva, de 50 pontos-base, estimulou o apetite pelo risco prefixado e por moedas emergentes, sendo o real um dos destaques. Com o exterior mais positivo, o mercado colocou hoje em stand by as preocupações fiscais que ontem ajudaram a puxar a curva para cima, e também não se sensibilizou com a queda do IBC-Br de julho, até porque o resultado veio um pouco mais forte do que o consenso.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 fechou em 10,935% (de 10,965% ontem no ajuste) e a do DI para janeiro de 2026 caiu de 11,85% para 11,78%. O DI para janeiro de 2027 encerrou com taxa de 11,78%, de 11,83% ontem. A taxa do DI para janeiro de 2029 terminou o dia em 11,88% (de 11,94%).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Após registrarem ontem avanço firme, as taxas começaram o dia já em movimento de correção, que foi tomando corpo ao longo da sessão, na esteira do alívio na curva dos Treasuries e à medida que a queda do dólar ante o real foi se intensificando até cair à mínima abaixo de R$ 5,55. No fechamento, estava em R$ 5,5673 (-0,91%).