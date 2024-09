Fazenda vê inflação doméstica mais resiliente a choques cambiais nos últimos anos

A subsecretária de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Raquel Nadal, disse nesta sexta-feira, 13, que um estudo feito pela pasta, com estrutura similar ao modelo de pequeno porte do Banco Central, indica que a inflação doméstica se tornou menos sensível a choques cambiais ao longo dos últimos anos.

"O repasse cambial aos preços parece agora não ser estatisticamente significativo após um trimestre da depreciação, como era anteriormente", ela disse, em uma entrevista coletiva para comentar os números do Boletim Macrofiscal. "Nos últimos tempos, esse repasse se tornou significativo apenas após cerca de dois trimestres da depreciação cambial."

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Esse estudo, afirmou Raquel Nadal, mostra que o real teve um desempenho geralmente melhor do que o de pares desde agosto. Prospectivamente, ela afirmou, a combinação entre cortes de juros nos Estados Unidos e aumento da Selic no Brasil - resultando em ampliação do diferencial de taxas entre os dois países - deve favorecer o real e a inflação.