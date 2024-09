Dólar cai e real tem 2º melhor desempenho entre emergentes, de olho em Fed

O dólar perdeu atratividade ante moedas fortes e emergentes nesta sexta-feira, 13. A melhora no sentimento dos investidores globais se deu diante da possibilidade de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) faça um corte mais agressivo nos juros. Assim, o real teve nesta sexta o segundo melhor desempenho entre as divisas emergentes, atrás apenas do peso mexicano. O dólar encerrou a semana com queda de 0,41%, acumulando baixa de 1,20% no mês de setembro até então.

A menos de uma semana da reunião de política monetária do Fed, uma reportagem do Wall Street Journal indicou que os dirigentes ainda estão indecisos sobre a magnitude do primeiro corte de juros por lá. Além disso, o ex-presidente do Fed de Nova York Bill Dudley defendeu um afrouxamento monetário mais agressivo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ambos eventos fizeram com que o mercado colocasse de novo na ponta do lápis a possibilidade de um corte de 50 pontos-base nos juros da maior economia do mundo. A plataforma do CME Group aponta 50% de chance para queda dos juros nos EUA tanto em 50pb quanto em 25pb.