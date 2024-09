BCE está determinado a atingir meta de inflação em base oportuna, afirma Lagarde

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou que a instituição toma decisões com base no mandato de manter estabilidade de preços, em coletiva de imprensa realizada hoje durante o encontro informal de ministros de Economia e Assuntos Financeiros da União Europeia (Ecofin) em Budapeste, Hungria. "Estamos determinados a atingir nossa meta em base oportuna", disse.

Lagarde destacou que o BCE não está sujeito a pressões políticas.

Os comentários foram feitos em relação a críticas que vieram de autoridades da Itália em relação ao corte da taxa de depósito em 25 pontos-base, para 3,50%, na quinta-feira.