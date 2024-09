Acordo bilionário da Swisscom com a Vodafone é investigado na Itália

O regulador de concorrência da Itália abriu uma investigação aprofundada sobre a aquisição da Vodafone Itália pela Swisscom para avaliar se o acordo está em conformidade com as regras antitruste do país.

A investigação coloca sob o escrutínio da Autoridade de Concorrência Italiana um acordo que pode remodelar o mercado de telecomunicações do país, permitindo que o Vodafone Group do Reino Unido saia da Itália e expanda a presença da Swisscom lá. A investigação foi divulgada na quinta-feira pelo grupo de telecomunicações suíço, que disse que trabalharia com a autoridade de concorrência para garantir uma autorização oportuna. Não foi fornecido nenhum cronograma para a conclusão da investigação.

A medida ocorre poucos dias após Mario Draghi, ex-chefe do Banco Central Europeu e primeiro-ministro italiano, defender políticas da União Europeia para facilitar a consolidação do fragmentado setor de telecomunicações em um relatório há muito aguardado sobre a competitividade do bloco.