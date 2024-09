Recuperação econômica enfrenta ventos contrários na zona do euro, afirma presidente do BCE

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou nesta quinta-feira, 12, que a atividade econômica da zona do euro enfrenta "ventos contrários", mas disse que prevê o fortalecimento do ritmo de recuperação ao longo do tempo, à medida que o avanço dos salários impulsione o consumo.

Em coletiva de imprensa após decisão de juros, Lagarde explicou que o crescimento da economia poderia se ser mais forte se a inflação caísse de maneira mais rápida do que o esperado, ou se a atividade global se provar mais firme.

A banqueira central também classificou de "resiliente" o mercado de trabalho na região. Indicadores de pesquisas recentes apontam para uma maior moderação na demanda por mão de obra", acrescentou.