Bolsas da Europa fecham em alta após BCE cortar juros

As bolsas da Europa fecharam a sessão desta quinta-feira, 12, com ganhos, suportadas primordialmente pelos setores de tecnologia, financeiro e commodities. Não obstante, os ativos chegaram a perder algum fôlego depois da decisão de juros do Banco Central Europeu (BCE) e da entrevista coletiva da presidente da autarquia, Christine Lagarde.

Em Londres, o FTSE 100 subiu 0,57%, aos 8.240,97 pontos. O CAC 40, de Paris, subiu 0,52%, encerrando em 7.435,07 pontos. O DAX, referência em Frankfurt, teve ganhos de 1,03%, a 18.518,39 pontos. As cotações são preliminares.

Os mercados acionários europeus apresentaram dinâmica positiva desde os primeiros negócios, à espera da decisão do BCE e enquanto setores relevantes se aproveitavam de noticiário micro favorável.