BC falou 'muito grosso' e agora ideal é aumentar Selic em 50 pontos-base, diz Senna, da FGV

"Veio um monte de sinais de dirigentes do BC de que a alta de juros está na mesa, de que vão levar a inflação para a meta, de que tem que reancorar expectativas. O BC falou muito grosso e, ao meu ver, ajoelhou tem que rezar. Agora não tem jeito. Sinalizaram tanto sinal de austeridade e combate à inflação, que não tem escapatória agora. Imagino que o ideal seria um aumento de 50 pontos na reunião da próxima semana", disse.

O aumento de 50 pontos, disse Senna, serviria para fazer jus a posicionamentos recentes de integrantes do BC e para dar uma resposta às expectativas de inflação desancoradas e a uma economia aquecida. Segundo o economista, o BC falou "muito grosso e agora não tem escapatória". A taxa básica de juros está hoje em 10,5% ao ano.

O economista José Júlio Senna afirmou na última quinta-feira, 12, que o ideal seria o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central aumentar a taxa Selic em 50 pontos-base na reunião do dia 18, embora existam indicativos de que a elevação será de 25 pontos em função da narrativa de gradualismo.

O economista observou que o BC fez um único movimento de aumento de 25 pontos-base ao longo da história recente da condução da política monetária. "25 pontos para o nível de Selic no Brasil não faz muita cócega", disse. "Só que o presidente do BC, acompanhado de um dos seus diretores, também sinalizou que a coisa vai ser gradual. E de um modo geral, caminhou-se para o entendimento de que gradual é 25 pontos", ponderou.

Senna fez as afirmações no III Seminário de Análise Conjuntural, realizado pela internet pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV/IBRE) e pelo Estadão .

Senna destacou uma "melhoria ligeira" da inflação na margem, mas disse que os números do País ainda puxam a estatística de 12 meses para cima, o que leva a uma diferenciação quanto ao comportamento da inflação nos Estados Unidos, por exemplo.

Também por isso, disse, os problemas enfrentados em julho pelo Copom seriam os mesmos de agora: "expectativas desancoradas, projeções acima da meta e economia aquecida".

"Vários membros do Copom entendem que o balanço de risco é assimétrico, ou seja, que as projeções oficiais podem estar subestimando o que pode acontecer com a inflação mais adiante. É uma situação que não melhorou", resumiu.