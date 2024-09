BC do Peru corta juros em 25 pontos-base pela segunda vez consecutiva, a 5,25%

O Banco Central da Reserva do Peru (BCPR) reduziu a taxa básica de juros em 25 pontos base pela segunda vez consecutiva, agora a 5,25%. De acordo com a autoridade monetária peruana, o retorno da inflação no país à meta anual de 2% permitiu dar sequência à flexibilização.

O BC ressaltou, em comunicado após a decisão, que o movimento de hoje não implica em um ciclo de flexibilização, e a próxima medida de juros será tomada com base na evolução da inflação no país. Embora o índice cheio da inflação esteja dentro da meta, o BCPR pontua que o núcleo segue elevado, a 2,8% ao ano.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Além disso, o documento afirma que as pressões inflacionárias globais têm se atenuado, enquanto as perspectivas de crescimento permanecem moderadas. O BC ressalta que continuará levando em conta o comportamento da macroeconomia internacional e os desdobramentos geopolíticos em suas próximas decisões.