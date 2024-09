Taxas de juros terminam com viés de alta em sessão de oscilações restritas

Os juros futuros fecharam a quarta-feira com viés de alta. O trecho curto teve avanço moderado durante toda a sessão, enquanto as taxas longas inverteram o viés de baixa na reta final dos negócios, o que configurava perda de inclinação para a curva. A piora não teve gatilho claro, enquanto a agenda do dia reforçou a ideia de corte de 25 pontos-base no juro dos EUA e de aumento, na mesma dose, da Selic, nas reuniões de política monetária da próxima semana. O resultado da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) ficou acima do esperado, ainda que em função de fator atípico, e o índice de inflação ao consumidor veio relativamente em linha com o previsto.

No fechamento, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 estava em 10,925%, de 10,919% ontem no ajuste, e a do DI para janeiro de 2026, em 11,79%, de 11,76% ontem. O DI para janeiro de 2027 tinha taxa de 11,75%, de 11,73% no ajuste de ontem, e o DI para janeiro de 2029, taxa de 11,83%, de 11,81% ontem.

A movimentação das taxas foi restrita, na ausência de um vetor forte o bastante para estimular posições mais firmes. "A dinâmica do mercado no curto prazo está toda travada pela espera da próxima quarta-feira", explica o estrategista-chefe da Monte Bravo, Alexandre Mathias, referindo-se às reuniões do Federal Reserve e do Copom no dia 18.