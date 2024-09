Taxas de juros recuam antes de CPI e curtos ficam estáveis após serviços mais forte

Os juros futuros renovam mínimas e têm leve baixa a partir dos vértices médios da curva, em sintonia com dólar e rendimentos dos Treasuries, com investidores à espera do índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos (CPI) de agosto, que será divulgado às 9h30.

Os curtos ficam estáveis, após o volume de serviços prestados subir 1,2% em julho ante junho, superando o teto das previsões do mercado, que iam desde uma queda de 1,8% a uma alta de 1,1%, com mediana de estabilidade (0,0%). No mês anterior, o indicador havia aumentado 1,7%. O indicador brasileiro não deve alterar a perspectiva de aumento de 25 pontos-base da Selic na próxima semana, para 10,75%.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Às 9h20 desta quarta-feira, 11, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 marcava 11,745%, de 11,761%, e o para janeiro de 2027 tinha mínima de 11,705%, de 11,731% no ajuste anterior. O vencimento para janeiro de 2029 tinha mínima de 11,740%, de 11,812%.