Taxa de hipoteca residencial nos EUA cai para 6,29%, nível mais baixo desde fevereiro de 2023

A taxa média de juros sobre o tipo mais comum de hipoteca residencial nos Estados Unidos caiu de 6,47% para 6,29%, o nível mais baixo registrado desde fevereiro de 2023. Ainda, segundo dados, os pedidos de empréstimos hipotecários no país aumentaram 1,4%, enquanto os pedidos de empréstimos para compra de casa aumentaram 1,8%.

De acordo com a Capital Economics, com a queda nas taxas de hipoteca e com o fim da temporada de vendas, os vendedores do setor imobiliário devem voltar a ser favorecidos. "Um aumento de 5% nos preços dos imóveis este ano ainda está nos planos. Levará até 2025 e 2026 para que o mercado se torne mais equilibrado, onde calculamos aumentos de preços mais moderados de 3% e 2,5%, respectivamente", explica.