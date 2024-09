Relator do combustível do futuro na Câmara retira 'jabuti' que custaria R$ 24 bi até 2045

O relator do projeto de lei do combustível do futuro na Câmara, Arnaldo Jardim (Cidadania-SP), retirou do texto um "jabuti" (item sem relação com o conteúdo original da proposta) que havia incluído no Senado com benefícios para a geração de energia solar. De acordo com cálculo da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o custo dessa medida seria de R$ 24 bilhões até 2045, embutido nas contas de luz por meio da Conta de Desenvolvimento Econômico (CDE).

O parecer de Jardim foi divulgado na tarde desta quarta-feira, 11. Mais cedo, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que o "jabuti" era motivo de "desgosto" para ele e reforçou que o governo trabalharia para retirar esse trecho do projeto.

O combustível do futuro, de autoria da Câmara, foi aprovado no Senado no último dia 4. Como sofreu alterações, voltou para análise dos deputados. Uma das mudanças feitas pelos senadores foi o "jabuti" rejeitado agora por Arnaldo Jardim.