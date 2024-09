Com Vale em destaque, Ibovespa fecha em alta de 0,27%, aos 134,6 mil pontos

Apoiada em Vale (ON +2,84%) e no setor metálico - com destaque para CSN ON (+3,02%) -, o Ibovespa voltou a oscilar levemente para cima nesta quarta-feira, 11, em alternância de ganhos e perdas nas últimas cinco sessões, em quatro das quais permaneceu trancado na linha de 134 mil pontos nos fechamentos, saindo dos 136,5 mil no encerramento da última quinta-feira, dia 5. Para analistas, ao sustentar a linha de 134 mil pontos, a lateralização do Ibovespa no intervalo mostra a resiliência do índice à pressão observada no câmbio, quase a R$ 5,65, em nível elevado.

Nesta quarta, o índice ficou entre mínima de 133.756,97 e máxima de 135.087,32, vindo de abertura aos 134.318,66 pontos. Ao fim, mostrava alta de 0,27%, a 134.676,75 pontos, com giro ainda moderado, a R$ 18,8 bilhões. Na semana, o Ibovespa tem leve alta de 0,08% e, no mês, ainda recua 0,98%. No ano, avança 0,37%.

A Vale informou que revisou projeções, indicando agora que a produção de minério de ferro em 2024 será de 323 milhões a 330 milhões de toneladas. Segundo a empresa, a atualização se deve à desconsolidação de PTVI após desinvestimento parcial em junho de 2024. Em geral, a atualização dos números, com revisão para cima na produção de minério, foi bem recebida pelos investidores em dia no qual os preços da commodity avançaram quase 2,5% em Cingapura e pouco mais de 1% em Dalian, na China - ainda abaixo de US$ 100 por tonelada, em ambos os mercados.