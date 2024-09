Bolsas de NY fecham em alta lideradas por salto da Nvidia e após instabilidade com CPI

As bolsas de Nova York fecharam a quarta-feira, 11, com ganhos, graças ao salto das ações da Nvidia e pares, que ajudou a apagar as perdas registradas após a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,31%, aos 40.861,71 pontos. O S&P 500 subiu 1,07%, encerrando em 5.554,13 pontos e o Nasdaq marcou alta de 2,17%, aos 17.395,53 pontos.

A abertura das bolsas de Nova York foi negativa, com quedas superiores a 1%, após o CPI de agosto indicar que o Federal Reserve (Fed, o Banco Central dos EUA) não deverá ter espaço para iniciar seu ciclo de afrouxamento monetário de forma mais agressiva na próxima semana.