Bolsas da Europa oscilam sem rumo claro, à espera de CPI nos EUA e BCE; Commerzbank salta 14%

São Paulo, 11/09/2024 - As bolsas da Europa oscilam sem direção única nesta manhã, enquanto investidores se preparam para a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI) dos Estados Unidos hoje, na véspera da decisão do Banco Central Europeu (BCE).

Na contramão, Rentokil despencava 17,96% na capital britânica, após a empresa de controle de pragas informar que agora espera crescimento da receita orgânica menor do que o esperado anteriormente nos negócios da América do Norte.

Mineradoras e petroleiras também aparecem em destaque no pregão, diante da recuperação das commodities após as fortes perdas da véspera. Em Londres, BP (+1,21%), Antofagasta (+1,68%) e Glencore (+1,20%) operam no azul.

A ação do Commerzbank disparava 14,80% em Frankfurt, após o UniCredit anunciar compra de 9% em participação no rival alemão. O papel do banco italiano, por outro lado, caía 0,49% em Milão.

No cenário macro, a produção industrial no Reino Unido teve inesperado recuo de 0,8% em julho ante junho, informou o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês) hoje. Já o Produto Interno Bruto (PIB) britânico ficou estagnado no mesmo mês.

Agora, as atenções se voltam para a leitura de agosto do CPI americano. A expectativa é de que o indicador tenha desacelerado à taxa anual de 2,6% no mês passado, conforme a mediana de estimativas de analistas consultados pelo Projeções Broadcast. O dado deve balizar as apostas para a reunião do Federal Reserve (Fed) na semana que vem, que atualmente pendem para um corte de 25 pontos-base nos juros.

Antes do banco central americano, contudo, o BCE deve reduzir as taxas básicas mais uma vez amanhã, conforme precificam investidores. "Os riscos estão enviesados para algo um pouco mais dovish, dado o enfraquecimento das perspectivas de crescimento e as discussões internas (de acordo com fontes do BCE) sobre se isso justifica cortes mais rápidos", afirma o Bank of America (BofA).