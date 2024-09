Bolsas da Europa fecham sem direção, após CPI e antes do BCE; Commerzbank impulsiona DAX

As bolsas europeias fecharam sem direção única nesta quarta-feira, 11, com os principais mercados acompanhando Wall Street, após investidores calibrarem expectativas e projetarem relaxamento mais moderado por parte do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). A Bolsa de Frankfurt, por outro lado, manteve dinâmica de alta sustentado por Commerzbank, que teve alta de dois dígitos diante de rumores de fusão com o italiano UniCredit.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em queda de 0,15%, aos 8.193,94 pontos. O CAC 40, de Paris, cedeu 0,14%, encerrando em 7.396,83 pontos. E o FTSE MIB, de Milão, fechou em baixa de 0,12%, a 33.174,42 pontos. As cotações são preliminares.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os mercados acionários da europa chegaram a operar em alta no início da manhã, apoiados pela recuperação nos preços de commodities, mas perderam fôlego na esteira da divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI, em inglês) dos EUA. A leitura divergente apontou resiliência do núcleo da inflação americana em agosto, ampliando apostas por corte de apenas 25 pontos-base (pb) do BC norte-americano na reunião da próxima semana e intensificando dúvidas sobre a redução acumulada no ano.