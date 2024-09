Bolsas da Ásia fecham em queda e Tóquio perde 1%, após dirigente do BoJ sinalizar mais aperto

Por André Marinho*

São Paulo, 11/09/2024 - As bolsas da Ásia fecharam em queda hoje, com Tóquio em baixa de mais de 1% após uma dirigente do Banco do Japão (BoJ) reforçar expectativa por mais aperto monetário e impulsionar o iene ao nível mais forte do ano ante o dólar. As ações do setor de energia enfrentaram forte pressão, após o tombo de 4% do petróleo na véspera.

A dirigente do BoJ Junko Nakagawa reiterou a mensagem de que a instituição deve voltar a subir juros à frente, embora não tenha fixado uma data para o próximo aumento. "Se as perspectivas econômicas e de preços do Banco se concretizarem, com o objetivo de estabilidade de preços de inflação a 2%, o grau de flexibilização monetária será ajustado", disse.