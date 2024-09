Telefônica, dona da Vivo, inclui televisão em lista de produtos à venda nas suas lojas

A oferta de televisões faz parte de uma nova parceria com a Samsung. Na largada, as lojas terão modelos de 32, 50, 65 e 75 polegadas, incluindo aparelhos das nova geração de TV com inteligência artificial.

"Com esta parceria, incrementamos o nosso portfólio com TVs, promovendo uma experiência do tipo one stop shop(parada única para compras) para os clientes que estão em nossas lojas", afirma o diretor de Eletrônicos e Consumo da Vivo, Alan Hessel.

"A parceria com a Vivo reflete nosso compromisso em estar presente nos principais canais de vendas do país", diz o Diretor Sênior da divisão de TV, Áudio e Monitores da Samsung Brasil, Erico Traldi.

A Vivo reportou receita líquida de R$ 1,7 bilhão com a venda de celulares, acessórios e demais aparelhos no primeiro semestre de 2024, montante que foi 6,3% maior do que no mesmo período de 2023.