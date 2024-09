Padilha diz que Lula vai sancionar prorrogação do Padis na quarta-feira

O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, confirmou nesta terça-feira, 10, que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vai sancionar em cerimônia na quarta-feira, 11, o projeto de lei que prorroga e Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores e Displays (Padis) e cria o Programa Brasil Semicondutores (Brasil Semicon). Como antecipou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o evento também contará com o anúncio de investimentos do setor privado na área de transformação digital da indústria.

"Vai ser um grande evento no Palácio do Planalto, junto com a sanção desse projeto de lei. Deve ter novos anúncios de investimentos no setor de tecnologia de informação, mostrando o esforço da neoindustrialização do País", disse Padilha após se reunir com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

O evento acontecerá às 10 horas (de Brasília) no Palácio do Planalto. De acordo com o governo, participam ainda representantes de entidades e empresas dos setores de desenvolvimento industrial, de desenvolvimento sustentável, de tecnologia da informação e comunicação (TIC) e de semicondutores.