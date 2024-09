Ibovespa aprofunda queda a 133 mil pontos com piora externa

O Ibovespa renovou mínima e perdeu a marca dos 134 mil pontos, em meio à desaceleração das bolsas em Nova York e intensificação da queda do petróleo no exterior, que mira desvalorização acima de 3,00%, com o barril aquém dos US$ 70. Desta forma, as ações da Petrobras aprofundavam as perdas, algo que também era visto nos papéis ligados ao setor de metais na B3.

"Houve alta das exportações chinesas indicando demanda global resiliente e recuo das importações, reforçando o desaquecimento interno", diz Matheus Falci, sócio e assessor da One Investimentos. "Permanece ainda a preocupação com a demanda chinesa", completa o estrategista-chefe do Grupo Laatus, Jefferson Laatus.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Segundo Victor Furtado, head de alocação da W1, os sinais de enfraquecimento da China continuam limitando o Índice Bovespa. "Éramos acostumados com um país crescendo forte e não mais está assim", pontua.