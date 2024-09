Fitch: PIB da zona do euro deve acelerar em 2024 e 2025, mas se enfraquecer em 2026

O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro deve avançar 0,8% em 2024 e depois acelerar a 1,5% em 2025, perdendo fôlego em 2026, ao crescer 1,4%, afirma a Fitch Ratings em relatório trimestral sobre as perspectivas econômicas globais.

A Fitch Ratings menciona que, em breve, o aumento dos salários reais deve impulsionar o consumo e, com as restrições de crédito diminuindo à medida que o Banco Central Europeu (BCE) corta taxas, é esperado crescimento.

A instituição explica ainda que o crescimento do Reino Unido foi mais forte do que o esperado, o que reflete em parte os gastos do governo. "Esperamos que o crescimento do Reino Unido aumente ainda mais para 1,5% no próximo ano", menciona.