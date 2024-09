CNI/Indicadores: faturamento real se mantém praticamente estável em julho, com alta de 0,1%

O emprego na indústria também registrou variação positiva, de 0,2% em junho, na série livre de efeitos sazonais. "As variações mensais do emprego foram modestas nos últimos meses, sobretudo a partir de abril; não obstante, em julho de 2024 completaram-se dez meses sem variações negativas", destaca a CNI. Assim, na comparação com julho de 2023, o emprego mostra alta de 2,2% e acumula aumento de 1,7% no acumulado janeiro a julho deste ano ante igual período do ano passado.

O levantamento mostra que o número de horas trabalhadas na produção cresceu 0,9% em julho ante junho, na série dessazonalizada. Segundo a CNI, as horas trabalhadas estão em trajetória de alta, com sete variações positivas nos últimos nove meses. Se comparado a julho de 2023, o número de horas trabalhadas na produção avançou 7,9%, enquanto a comparação do acumulado dos sete primeiros meses do ano frente a igual período do ano passado mostra alta de 3,4%.

O faturamento real da indústria manteve-se estável de junho para julho, com ligeira alta de 0,1% (na série livre de efeitos sazonais). O dado consta da pesquisa Indicadores Industriais, divulgada nesta terça-feira, 10, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Já em relação a julho de 2023, o faturamento real teve alta de 15,2%, pois naquele mês, o faturamento real esteve entre os menores do ano. No acumulado entre janeiro e julho de 2024, em relação ao igual período de 2023, o faturamento real tem alta de 3,4%.

Já a massa salarial real caiu 3,6% em julho na comparação com o mês anterior. De acordo com os Indicadores Industriais, a massa salarial vem alternando altas e quedas significativas desde abril deste ano. Em relação a julho do ano passado, a massa salarial real teve alta de 0,9%. No acumulado do ano até julho na comparação com igual período de 2023, a alta é de 3,4%.

O rendimento médio real da indústria também recuou 3,0% em julho, na série livre de efeitos sazonais. Segundo a CNI, assim como a massa salarial real, o rendimento médio vem alternando altas e quedas desde abril. Em relação a julho de 2023, o rendimento médio cai 1,2%, mas na comparação entre o acumulado de janeiro a julho deste ano ante igual período de 2023, o indicador apresenta alta de 1,7%.

Para o gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo, apesar de algumas das variáveis analisadas pela pesquisa terem recuado na passagem de junho para julho, o quadro geral é otimista. "Os Indicadores Industriais de julho trazem como destaque a manutenção do nível de atividade em 2024 acima do registrado em 2023. Por mais que algumas das variáveis tenham caído de junho para julho, ao comparar o período de janeiro a julho deste ano com o ano passado, todas as variáveis mostram alta, algumas expressivas, tanto aquelas mais ligadas à atividade, como o faturamento, a utilização da capacidade instalada, como aquelas mais ligadas ao mercado de trabalho, como rendimento ou massa salarial", avalia.