Vendas de elétricos e híbridos na China crescem em agosto, mas demais linhas de veículos caem

As vendas chinesas de veículos elétricos e híbridos na China continuaram crescendo em agosto, apesar das vendas de automóveis no geral mais fraca. As vendas no varejo de carros de nova energia, um termo na China que se refere a veículos elétricos e veículos híbridos, representaram 53,9% de todas as vendas de veículos de passageiros em agosto, depois que as vendas da categoria ultrapassaram os carros com motor de combustão interna pela primeira vez em julho, disse a Associação de Automóveis de Passageiros da China nesta segunda-feira, 9.

As vendas de elétricos e híbridos aumentaram 43,2% em relação ao ano anterior, para 1,03 milhão de unidades em agosto, à medida que mais regiões do país lançaram incentivos para a compra de automóveis e também em meio à estabilização dos preços.

Apesar disso, as vendas no varejo de automóveis de passageiros caíram 1,0%, para 1,905 milhão de unidades em agosto, em relação ao ano anterior, após recuarem 2,8% em julho, mostraram os dados.