Varejista Big Lots anuncia recuperação judicial e venda para empresa de private equity

O acordo proposto com a Nexus, sujeito a ofertas mais elevadas e outras condições, deverá ser fechado no quarto trimestre.

A empresa sediada em Columbus, Ohio, entrou com pedido de proteção pelo capítulo 11 do Código de Falência dos EUA em tribunal em Delaware.

A negociação das ações da Big Lots foi interrompida na Bolsa de Nova York após o anúncio.

A varejista registrou perdas trimestrais consecutivas desde 2022, levando ao fechamento de inúmeras lojas. A Big Lots operava mais de 1.300 lojas nos EUA em maio, de acordo com um documento recente da SEC, abaixo das 1.425 no início de 2023.

A recuperação judicial da Big Lots ocorre meses depois que a Red Lobster, a maior rede de restaurantes de frutos do mar dos EUA, também entrou com o processo após não ter se recuperado da pandemia, apesar dos restaurantes serem um setor que liderou as aberturas de varejo após a covid-19. Fonte: Dow Jones Newswires.