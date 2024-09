Taxas futuras de juros renovam máximas com dólar e avançam 10 pontos-base

Os juros futuros começam a sessão desta segunda-feira, 9, em alta, na esteira do dólar e rendimentos dos Treasuries, refletindo cautela antes da divulgação de dados de inflação nos Estados Unidos e do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no Brasil. Pouco antes do fechamento deste texto, as taxas tinham máximas junto com a moeda norte-americana, avançando ao redor de 10 pontos-base na ponta longa.

O dólar também se mostra mais forte ante principais rivais e várias moedas emergentes.

Às 9h10, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 subia para máxima de 11,795%, de 11,732%, e o para janeiro de 2027 avançava para 11,765%, de 11,694% no ajuste anterior.