Projeção de alta do PIB de 2024 sai de 2,46% para 2,68%, aponta Focus

A mediana do relatório Focus para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2024 subiu pela quarta semana consecutiva, de 2,46% para 2,68%. Um mês antes, era de 2,20%. Considerando apenas 42 das projeções atualizadas nos últimos 30 dias úteis, a mediana disparou de 2,47% para 3,0%.

Essa métrica reflete melhor as revisões feitas desde a última terça-feira, quando o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou que o PIB do segundo trimestre cresceu 1,4%, bem acima das estimativas.

A mediana do Focus para o crescimento do PIB de 2025 cresceu de 1,85% para 1,90%, contra 1,92% quatro semanas antes. Levando em conta apenas as 42 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, passou de 1,85% para 1,88%.