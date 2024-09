Presidente da CAE anuncia licença por campanha, mas voltará a tempo de sabatina de Galípolo

O senador voltará aos trabalhos no Senado para comandar a CAE no processo de sabatina de Gabriel Galípolo, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a presidência do Banco Central.

"O senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO), candidato à prefeitura de Goiânia, decidiu tirar licença não remunerada de seu mandato parlamentar de 09/09 a 06/10, dia da eleição municipal. O senador reassume o mandato no dia 07/10, a tempo de presidir a Comissão de Assuntos Econômicos, onde será realizada a sabatina de Gabriel Galípolo à Presidência do Banco Central, no dia 8 de outubro", afirmou a assessoria do senador, em nota.