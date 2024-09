Petróleo fecha em alta, em correção após quedas recentes e de olho em tempestade nos EUA

São Paulo, 9 - O petróleo avançou mais de 1% nesta segunda-feira, 9, em correção após o forte tombo de semana passada, e também diante da possibilidade de petrolíferas americanas interromperem parte de sua produção conforme uma tempestade se aproxima da região de Louisiana, nos EUA.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para outubro fechou em alta de 1,54% (US$ 1,04), a US$ 68,71 o barril, enquanto o Brent para novembro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), teve ganho de 1,09% (US$ 0,78), a US$ 71,84 o barril.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os preços do petróleo nesta segunda-feira operaram voláteis durante o pregão e chegaram a cair no fim da manhã, mas se recuperaram logo depois. No radar de investidores, a demanda fragilizada da China permanece no radar, depois da inflação ao consumidor na China avançar 0,6% na taxa anual em agosto, abaixo do esperado, o que sustenta temores de uma possível deflação no país, com enfraquecimento de consumo e demanda.