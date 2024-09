Ouro fecha em alta, sob expectativas de corte de juros do Fed

O ouro fechou em alta nesta segunda-feira, 9, em recuperação às perdas na semana passada. O preço do metal precioso ganhou forças com a retomada das expectativas dos investidores pelos cortes de juros do Federal Reserve (Fed), mas foi limitado por perspectivas de demanda fraca da China.

O ouro para dezembro fechou em alta de 0,32%, a US$ 2.532,70 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

Segundo o ANZ Research, a decisão de cortes de juros pelo Fed terá impacto nos valores da commodity, e o banco de ativos sugere uma visão otimista para o metal precioso, estabelecendo uma meta de preço de US$ 2.500,00 por onça-troy até o final de 2024. "O mercado de ouro provavelmente seguirá o exemplo da mudança do Fed para cortes nas taxas, mas comentários mistos de autoridades do Fed podem injetar volatilidade no curto prazo", explica.

A opinião é endossada pela Forex.com, que prevê o futuro do ouro "bem suportado", se comparado com outros ativos de risco, já que é fortalecido também por uma demanda por refúgio seguro. "O fato de os preços não terem cedido ganhos significativos sugere que o caminho de menor resistência ainda é para cima", reforça ao pontuar uma visão também otimista para o ouro.