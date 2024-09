OMC: redução do comércio global pode diminuir oportunidade de crescimento e inclusão em países

A redução do comércio internacional poderá diminuir oportunidades de crescimento e inclusão social em muitos países. Para evitar isso, governos de nações precisam adotar medidas internas para fortalecer suas economias e complementar as políticas voltadas a exportações e importações. Esta é a principal conclusão do relatório Comércio Mundial 2024 da Organização Mundial do Comércio (OMC), cujo título é "Comércio e inclusão: como fazer para que o comércio funcione para todos".

Para a diretora-geral da OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, o protecionismo comercial não é um caminho eficiente para a inclusão social. "Restringir o comércio é normalmente uma forma cara para proteger empregos para grupos específicos na sociedade e pode elevar custos de produção, enquanto convida retaliação custosa de desapontados parceiros comerciais". Ela fez o comentário no prefácio do documento.

O relatório destaca que reformas unilaterais de comércio adotadas por países em desenvolvimento, na média, reforçaram o crescimento econômico de seus países entre 1 e 1,5 ponto porcentual, o que resultou em um aumento de "10 a 20 pontos porcentuais no aumento da renda ao longo de uma década." Uma simulação da OMC apontou que entre 1995 e 2020 a redução dos custos do comércio levaram a um aumento de 6,8% do produto interno bruto (PIB) mundial em termos reais no período, enquanto as economias de baixa renda apresentaram uma expansão de 33%.