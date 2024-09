Ipea: País tinha 23,3% dos domicílios sem qualquer renda do mercado de trabalho no 2º trimestre

Embora o mercado de trabalho siga renovando recordes de pessoas ocupadas, o País ainda tinha 23,3% das famílias sobrevivendo sem qualquer renda do mercado de trabalho no segundo trimestre deste ano. Os dados são de um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

A fatia de domicílios sem renda do trabalho atualmente é mais elevada do que no pré-pandemia, mas houve melhora em relação ao primeiro trimestre deste ano, quando 23,9% dos lares não possuíam ganhos provenientes de um emprego. No primeiro trimestre de 2020, no pré-covid, essa proporção de família sem renda do trabalho era mais baixa, 22,7%, alcançando no trimestre seguinte um ápice da série histórica: 28,7% das famílias brasileiras ficaram sem qualquer rendimento do trabalho no segundo trimestre de 2020, devido ao choque inicial provocado pela crise de covid-19 no País.

O estudo tem como base as informações coletadas pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), apurada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).