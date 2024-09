Índice de preços no atacado da Ceagesp recuou 0,55% em agosto ante julho

O índice de preços Ceagesp encerrou o mês de agosto com recuo de 0,55% em relação a julho, marcando a quarta variação negativa consecutiva. No mês anterior, foi registrada baixa de 8,02% no índice. Com o resultado, o índice caiu 4,77% no acumulado do ano, mas, no acumulado de 12 meses, ainda registra alta de 11,48%.

Segundo a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), instabilidades climáticas têm provocado incertezas na produção de alimentos in natura. "O sobe e desce das temperaturas acaba se refletindo nos preços dos produtos e, consequentemente, na volatilidade do índice", explicou.

Neste contexto, o destaque ficou com o setor de Diversos, que apresentou a maior redução de preços no período e a maior variação negativa dos últimos três anos entre todos os setores analisados, disse a Ceagesp. "O ritmo acelerado das colheitas e a baixa pluviometria nas principais regiões produtoras de batata e cebola nesta época do ano têm contribuído para o alcance desses resultados", afirmou.