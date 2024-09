Ibovespa sobe com commodities, NY e Europa e mira os 135 mil pontos, mas agenda e juros limitam

A valorização das commodities e dos índices de ações do ocidente estimula alta do Ibovespa nesta segunda-feira, 9. A alta, porém, é discreta após novos sinais de desaquecimento da economia chinesa que elevam a expectativa por medidas de estímulo e mais uma rodada para cima nas projeções da inflação brasileira. Pouco antes do fechamento deste texto, o Índice Bovespa renovou máxima, tentando recuperar parte da queda de sexta-feira, caminhando para voltar à marca dos 135 mil pontos. Hoje, iniciou o pregão aos 134.574,01 pontos, com variação zero. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Sem grandes motivadores e agenda esvaziada, o investidor evita tomar grandes decisões. Por aqui, o dólar à vista tem alta moderada, de 0,62%, para R$ 5,6250, ante máxima a R$ 5,6407, e os juros futuros rondam a estabilidade com viés de alta, seguindo os rendimentos dos Treasuries.

Um compasso de espera ainda é gatilho para oscilações moderadas do Índice Bovespa ao longo do pregão desta segunda-feira, em semana de divulgação de índices de preços no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. Os investidores mantêm grande expectativa em relação a decisões da política monetária brasileira e americana, principalmente, neste mês. Na sexta-feira, o payroll mostrou menos geração de vagas criadas nos EUA do que se estimava e outros componentes do relatório indicaram uma economia ainda resistente, o que acabou por deixar as apostas em corte de 0,25 ponto porcentual pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) este mês. Naquele dia, o Ibovespa fechou em baixa de 1,41%, aos 134.572,45 pontos. Além do aumento nas estimativas para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no boletim Focus (a 4,30%) divulgado hoje para perto do teto da meta em 2024 (de 4,50%), houve elevação nas projeções para a taxa Selic.

No mês em que o Comitê de Política Monetária (Copom) anunciará a decisão sobre os juros, a estimativa mediana para a Selic ao final deste ano saltou de 10,50% para 11,25%, interrompendo uma sequência de 11 semanas de estabilidade. Do outro lado do Atlântico, destaque ao índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) chinês. O indicador ganhou força em agosto ante o mesmo mês de 2023, mas ficou abaixo das estimativas do mercado. Segundo a MCM Consultores, a China enfrenta um risco crescente de deflação, impulsionado pela fraca demanda interna. "Desta forma, se espera que as autoridades intensifiquem o suporte à economia nos próximos meses", cita a nota. Para Gabriela Joubert, estrategista-chefe do Inter, o país asiático é uma das principais incógnitas especialmente por sua representatividade no mercado global. Conforme ela, em meio a revisões para baixo de várias instituições para o Produto Interno Bruto (PIB) chinês muito por conta da fraqueza do setor imobiliário da China, o país tem focado em outros setores da economia.