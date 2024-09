Estimativa de déficit em transações correntes em 2024 passa para US$ 36,45 bi no Focus do BC

A mediana das estimativas do mercado financeiro no relatório Focus do Banco Central para o déficit em transações correntes do Brasil em 2024 passou de US$ 36,30 bilhões para US$ 36,45 bilhões, contra US$ 38,0 bilhões um mês antes. Para 2025, oscilou de US$ 43,50 bilhões para US$ 43,25 bilhões, de US$ 43,60 bilhões quatro semanas antes.

As projeções indicam que os déficits em conta corrente continuarão financiados com folga pelo Investimento Direto no País (IDP).

A mediana para a entrada líquida de recursos nessa rubrica em 2024 continuou em US$ 71,0 bilhões, de US$ 69,80 bilhões um mês antes.