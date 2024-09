CPI da China sobe 0,6% na comparação anual de agosto, abaixo da estimativa

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da China avançou à taxa anual de 0,6% em agosto, informou o Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês) do país asiático nesta segunda-feira, 9. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,8% no período.

O indicador acelerou em relação à inflação registrada em julho, quando houve avanço de 0,5%. No confronto mensal, o CPI subiu 0,4% em agosto ante julho.

No lado da inflação no atacado, o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) chinês caiu 1,8% na comparação anual do mês passado, informou o NBS. Ante julho, o PPI cedeu 0,7% em agosto. *Com informações da Dow Jones Newswires.