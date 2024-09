Bolsas da Ásia fecham em queda, após dados amplificarem ajuste à liquidação pós-payroll em NY

Por André Marinho São Paulo, 09/09/2024 - As bolsas da Ásia fecharam queda hoje, após dados no Japão e na China terem amplificado o ajuste às fortes perdas de Wall Street na sexta-feira, na esteira do relatório de empregos payroll dos Estados Unidos. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A criação de postos de trabalho na maior economia do planeta acelerou em agosto, mas ficou aquém das projeções e foi acompanhada de revisões negativas dos meses anteriores. Os mercados, então, consolidaram a aposta de que o Federal Reserve (Fed) abrirá o ciclo de alívio monetário com um corte mais tímido de 25 pontos-base nos juros.

"Os dados de emprego dos EUA revelados ao longo da semana foram fracos, mas talvez não fracos o suficiente para inclinar as expectativas pelo Fed para um direcionamento claro", resumiu a analista Ipek Ozkardeskaya, do Swissquote Bank. O dilema induziu uma pesada liquidação de ações globalmente, que se estendeu às praças asiáticas neste começo de semana. Em Tóquio, o índice Nikkei encerrou o pregão em baixa de 0,48%, a 36.215,75 pontos. Os papéis de empresas do setor de chips semicondutores expandiram a desvalorização recente, entre eles Lasertec (-4,80%) e Tokyo Electron (-2,27%). O Produto Interno Bruto (PIB) do Japão teve crescimento anualizado de 2,9% no segundo trimestre, menos do que havia sido informado originalmente, conforme a segunda leitura do dado divulgada durante a sessão.