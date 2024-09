AGU contesta decisão de Toffoli que proíbe comissão da Presidência de investigar Campos Neto

A Advocacia-Geral da União (AGU), braço jurídico do governo, entrou com recurso no Supremo Tribunal Federal (STF) nesta segunda-feira, 9, para tentar reverter a decisão do ministro Dias Toffoli que determinou o trancamento de três procedimentos administrativos abertos pela Comissão de Ética da Presidência da República para investigar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, por manter uma offshore no exterior.

A AGU pede que o ministro reconsidere a própria decisão ou envie o processo para julgamento no plenário do Supremo.

Em sua decisão, Toffoli justificou que o caso já foi analisado pela Procuradoria-Geral da República (PGR), que descartou investigar o presidente do BC, por considerar que não há elementos suficientes para a abertura de um inquérito criminal.