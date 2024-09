EUA: Boeing diz que tem um acordo para evitar greve de mais de 30 mil trabalhadores

A Boeing e seu maior sindicato disseram neste domingo, 8, que chegaram a um acordo sobre o novo contrato que, se ratificado, evitará uma greve que ameaçava interromper a produção de aeronaves até o final da próxima semana.

A Boeing disse que 33 mil trabalhadores representados pela Associação Internacional de Maquinistas e Trabalhadores Aeroespaciais receberiam aumentos salariais de 25% ao longo do contrato de quatro anos, com os salários médios subindo 33% devido a aumentos por experiência acumulada. Isso é menos do que os 40% que o sindicato havia exigido durante as negociações.

Mas a fabricante americana de aeronaves concordou com uma exigência importante do sindicato, de construir seu próximo avião no estado de Washington. Os trabalhadores também devem receber pagamentos fixos de US$ 3.000 e uma parcela menor dos custos de assistência médica, informou a Boeing.